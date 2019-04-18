Правительство Сахалина арендует вертолёт за 212 тыс рублей в час

Южно-Сахалинск, , 10:12 — REGNUM Власти Сахалина и Курил арендуют вертолёт за 211,7 тыс. рублей в час. Общая сумма контракта — 10 млн рублей, на такую сумму намерены полетать чиновники островного региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Информация о заказе размещена на сайте государственных закупок.

По данным ИА Сахалин. Инфо, это уже третий тендер за последние полгода на перевозку пассажиров вертолётом. Первые два контракта, в декабре и марте, были с лимитом в 2 и 2,5 млн рублей соответственно.

Для островной области, где одной из наиболее острых является проблема транспортной доступности, вертолёт остаётся пока единственным оперативным средством перемещения.

Как сообщало ИА REGNUM, первый из двух паромов для линии материковый порт Ванино — сахалинский порт Холмск уже отправлен на достроечную базу во Владивосток. Строительство судов идёт с отставанием от графика в связи с санкциями США, но, тем не менее, идёт.

Суда для линии Сахалин — Курилы будут построены на верфи в Ленинградской области.

Власти Сахалина запустили программу масштабной реконструкции дорог на Курильских островах, что, конечно, тоже потребует возможности оперативно вылетать на отдалённые острова.