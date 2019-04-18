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Иностранные инвесторы не афишируют своё присутствие в Крыму – глава РК

Экономика

В Ялте стартовал юбилейный — пятый международный экономический форум

Ялта, Крым, 18 апреля 2019, 10:03 — REGNUM  Иностранные инвесторы могут работать в Крыму, не афишируя своего присутствия. Такое мнение 18 апреля журналистам высказал глава республики Сергей Аксёнов.

«Бизнес как вода — всегда найдёт себе дорогу. У иностранных инвесторов есть возможность работать на полуострове через аффилированные структуры, не афишируя своего присутствия в регионе, и они этой возможностью пользуются», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля в Крыму открылся пятый Ялтинский международный экономический форум, на котором планируется подписание ряда инвестиционных соглашений, в том числе в строительной и пищевой сфере. На организацию форума Госсовет Крыма выделил в качестве субсидии 100 млн рублей фонду «ЯМЭФ». В этом году организаторы ожидают участие представителей Евросоюза, Сирии, Латинской Америки, Азии, Африки и Арабского мира.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ялте начинает работу пятый международный экономический форум

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Ялтинский международный экономический форум
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