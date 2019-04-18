Рубль «заручился» мощными факторами поддержки

Москва, , 09:59 — REGNUM Рубль продолжил 17 апреля укрепляться, развивая наступление четвертый день кряду. Пара доллар/рубль впервые почти за месяц опустилась под отметку 64 руб., отметив минимумы на 63,77 руб. По итогам сессии котировки просели еще на 0,25%, теряя позиции вторую неделю подряд, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Дальнейшему росту российской валюты способствовало несколько факторов. Это начавшийся на этой неделе налоговый период, который еще окажет поддержку рублю в предстоящие дни. Это высокие цены на нефть, которые накануне обновили 5-месячные максимумы, после чего слегка откатились, но остаются на высоких позициях.

Данные минэнерго США указали на сокращение запасов сырой нефти на 1,4 млн баррелей, тогда как добыча снизилась на 100 тыс. баррелей в день — до 12,1 млн баррелей», — пояснил эксперт.

Хорошим подспорьем для российской валюты послужили и аукционы Минфина РФ, которые совсем немного не дотянули до рекорда, зафиксированного на прошлой неделе. Объем размещения составил 124,6 млрд руб. против 137,1 млрд руб. неделей ранее. Немаловажен и тот факт, что ощутимую часть спроса снова обеспечили иностранные инвесторы.

«Учитывая такие факторы поддержки, рубль может продолжить укрепление до конца недели, если интерес инвесторов к риску, который подает признаки угасания на утренних торгах в четверг, не сменится распродажами высокодоходных активов. Впрочем, это маловероятно, учитывая спекуляции о скором заключении торговой сделки между США и Китаем», — отметил Николаев.

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