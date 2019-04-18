Жириновский предложил обязать власти строить дома с хостелами

Москва, , 09:57 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал строить хостелы и сообщил о намерении внести поправку об их строительстве, передает корреспондент ИА REGNUM 18 апреля.

«Мы будем поправки вносить, городские власти должны найти места для открытия хостелов взамен закрытых в жилых домах. Пускай строят жилые дома и отдельный вход в нежилое помещение в каждом доме метров на сто. там будут везде открываться хостелы», — рассуждает Жириновский.

Это будет и жильцам хорошо, и туристам дешево, миллионы людей получат работу, уверен депутат Госдумы.

Госдума и Совфед приняли компромиссный закон, предполагающий запрет хостелов в жилых помещениях. Запрет вступит в силу с 1 октября 2019 года.