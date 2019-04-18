Производство легкой промышленности в Таджикистане выросло на 13,5%

Душанбе, , 09:53 — REGNUM Доля лёгкой промышленности в валовом внутреннем продукте Таджикистана по итогам первого квартала 2019 года составила 7,1%, сообщили в министерстве промышленности и новых технологий республики.

За отчетный период объем производства легкой промышленности составил 275,5 млн сомони ($29,2 млн), что на 13,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

В министерстве добавили, что в январе—марте 2019 года Таджикистан экспортировал продукцию легкой промышленности на сумму $44,4 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта менеджер по торговым вопросам компании China Machinery Industry Construction Group Inc Ху Син заявил, что китайские компании планируют инвестировать средства в переработку хлопка в Таджикистане.

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