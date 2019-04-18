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Путин поздравил компанию «Сахалин Энерджи» с 25-летием

Экономика

Компания заняла прочные позиции в области освоения месторождений нефти и газа

Путин поздравил компанию «Сахалин Энерджи» с 25-летием
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 18 апреля 2019, 09:51 — REGNUM  Сегодня, 18 апреля, президент России Владимир Путин поздравил работников «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» с 25-летием создания компании, сообщается на сайте Кремля.

В поздравительной телеграмме говорится, что за этот период «Сахалин Энерджи» достигла впечатляющих профессиональных результатов.

Путин отметил, что компетентность работников и грамотные управленческие решениям позволили компании занять прочные позиции в области освоения месторождений нефти и газа.

«Сахалин Энерджи» оказывает поддержку востребованным социальным инициативам для повышения уровня жизни людей и развитие регионов России», — подчеркнул президент и пожелал работника компании дальнейших успехов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2007 года акционеры «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» подписали с ОАО «Газпром» соглашение о купле-продаже, в соответствии с которым осуществляется процесс передачи акций в «Сахалин Энерджи».

Ранее на эту тему: Акционеры «Сахалин Энерджи» подписали с «Газпромом» соглашение о купле-продаже

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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