Путин поздравил компанию «Сахалин Энерджи» с 25-летием

Москва, , 09:51 — REGNUM Сегодня, 18 апреля, президент России Владимир Путин поздравил работников «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» с 25-летием создания компании, сообщается на сайте Кремля.

В поздравительной телеграмме говорится, что за этот период «Сахалин Энерджи» достигла впечатляющих профессиональных результатов.

Путин отметил, что компетентность работников и грамотные управленческие решениям позволили компании занять прочные позиции в области освоения месторождений нефти и газа.

«Сахалин Энерджи» оказывает поддержку востребованным социальным инициативам для повышения уровня жизни людей и развитие регионов России», — подчеркнул президент и пожелал работника компании дальнейших успехов.

Ранее на эту тему: «Сахалин Энерджи» начала экспорт нефти без задержек

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2007 года акционеры «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» подписали с ОАО «Газпром» соглашение о купле-продаже, в соответствии с которым осуществляется процесс передачи акций в «Сахалин Энерджи».

Ранее на эту тему: Акционеры «Сахалин Энерджи» подписали с «Газпромом» соглашение о купле-продаже