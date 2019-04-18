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«Имеет смысл»: о новом экологическом налоге

Экономика

Инициатива введения нового экологического налога может иметь смысл только в одном случае – если одновременно с ним будет введен четкий механизм целевого расходования взимаемых денежных средств, полагает эксперт

«Имеет смысл»: о новом экологическом налоге
Иван Шилов © ИА REGNUM
Экология

Красноярск, 18 апреля 2019, 09:51 — REGNUM  Стремление заменить экологические неналоговые сборы и платежи на полновесный экологический налог можно только приветствовать, отметил директор красноярской экологической организации «Плотина», член Общественного совета при Федеральном агентстве водных ресурсов (Росводресурсах) Александр Колотов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM информацию о возможном появлении нового экологического налога.

«Введение нового экологического налога на совершенствование очистных сооружений может иметь смысл только в одном случае — если одновременно с ним будет введен четкий механизм целевого расходования взимаемых денежных средств, чтобы исключить их перенаправление на любые иные нужды.

В целом же стремление заменить экологические неналоговые сборы и платежи на полновесный экологический налог можно только приветствовать. Не секрет, что за последние годы российские предприятия, используя различные схемы и свои лоббистские возможности, значительно сократили объем экологических платежей в бюджет государства.

Надеюсь, введение экологического налога и пополняемых им специальных экологических фондов сможет переломить эту негативную тенденцию и обеспечить адекватное возмещение со стороны предприятий их негативного воздействия на окружающую среду», — подчеркнул Александр Колотов.

Напомним, ранее о том, что российские предприятия могут обложить новым экологическим налогом, который необходим для стимуляции совершенствования очистных сооружений, сообщила «Российская газета» со ссылкой на главу Росводресурсов Дмитрия Кириллова. Не исключено, что наряду с этим правительство постарается помочь помочь предприятиям, стремящимся усовершенствовать свои очистные сооружения.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ узнали о возможном появлении нового налога в России

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