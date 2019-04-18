SK BIOPHARMACEUTICALS и twoXAR займутся разработкой лекарств от рака легких

Сеул, , 10:46 — REGNUM Южнокорейская фармацевтическая компания SK BIOPHARMACEUTICALS подписала соглашение о совместных исследованиях с американской компанией twoXAR. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

Согласно соглашению, компании займутся разработкой препаратов для лечения немелкоклеточного рака легких с использованием искусственного интеллекта.

«Технологии на основе ИИ используют как новый и эффективный способа поиска новых составляющих для лекарственных препаратов. Объединяя технологии искусственного интеллекта, инвестиции и исследовательские возможности мы сможем сократить время, необходимое для разработки новых препаратов», — сообщил директор научно-исследовательского центра по борьбе с раком SK BIOPHARMACEUTICALS Мён Чхоль Ён.

«Южнокорейская компания согласилась подписать соглашение, так как сама заинтересована в разработке эффективных лекарственных препаратов при помощи ИИ. Рак легких — одно из самых часто встречающихся раковых заболеваний во всем мире. Поэтому мы намерены использовать потенциал двух компаний, чтобы как можно скорее разработать препараты для людей, болеющих данным заболеванием», — сообщил генеральный директор twoXAR Эндрю Радин.