Четверг, 18 Апреля 2019 года
11:05:15 МСК

SK BIOPHARMACEUTICALS и twoXAR займутся разработкой лекарств от рака легких

Экономика

Южнокорейская и американская компании объединят технологии искусственного интеллекта, инвестиции и исследовательские возможности для борьбы с самым часто встречаемым раковым заболеванием

Сеул, 18 апреля 2019, 10:46 — REGNUM  Южнокорейская фармацевтическая компания SK BIOPHARMACEUTICALS подписала соглашение о совместных исследованиях с американской компанией twoXAR. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

Согласно соглашению, компании займутся разработкой препаратов для лечения немелкоклеточного рака легких с использованием искусственного интеллекта.

«Технологии на основе ИИ используют как новый и эффективный способа поиска новых составляющих для лекарственных препаратов. Объединяя технологии искусственного интеллекта, инвестиции и исследовательские возможности мы сможем сократить время, необходимое для разработки новых препаратов», — сообщил директор научно-исследовательского центра по борьбе с раком SK BIOPHARMACEUTICALS Мён Чхоль Ён.

«Южнокорейская компания согласилась подписать соглашение, так как сама заинтересована в разработке эффективных лекарственных препаратов при помощи ИИ. Рак легких — одно из самых часто встречающихся раковых заболеваний во всем мире. Поэтому мы намерены использовать потенциал двух компаний, чтобы как можно скорее разработать препараты для людей, болеющих данным заболеванием», — сообщил генеральный директор twoXAR Эндрю Радин.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Медицина
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить