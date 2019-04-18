Группа ГАЗ просит господдержки почти на 30 млрд рублей: СМИ

Нижний Новгород, , 09:42 — REGNUM Генеральный директор «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин обратился с письмом к вице-премьеру Дмитрию Козаку, в котором просит выделить компании 29,5 млрд рублей господдержки. Текущие объемы господдержки в компании считают недостаточными в связи с зависимостью от иностранных комплектующих, сообщает «Коммерсантъ».

В компании полагают, что без этих средств группу ГАЗ ждут дефолт и сокращение производства на 40% уже во втором полугодии 2019 года. В компании указали, что из-за санкций США вынуждены были увеличить кредитный портфель в 2018 году на 20 млрд рублей — до 73,6 млрд рублей, а оборотный капитал — на 24,7 млрд рублей. На увеличение оборотного капитала ГАЗ потратил все собственные средства.

Падение производства грозит компании невозможностью обслуживать кредитный портфель — около 700 млн в месяц банковских процентов.

В случае выделения государством средств, группа направит господдержку на субсидирование процентной ставки по кредитам, увеличив портфель таких кредитов вдвое — до 66,6 млрд рублей. Это потребует из бюджета 2,14 млрд рублей в 2019 году, еще 2,74 млрд рублей в 2020 году и 4,64 млрд рублей в 2021 году.

В аппарате Дмитрия Козака отметили, что решение пока не принято, а с учетом социальной значимости предприятия предложение группы «тщательно рассматривается».

ИА REGNUM напоминает, 16 апреля собственник группы ГАЗ Олег Дерипаска, который включен в санкционный список США, заявил, что готов отказаться от контрольного пакета в компании, как он поступил ранее с акциями En+. Он мотивировал свои планы тем, что иначе «Группа ГАЗ» не сможет существовать в условиях американских санкций. Уже сейчас перестали действовать многие контракты из-за возможных санкций. Кроме того, есть давление на компанию со стороны банков.

По словам бизнесмена, Вашингтон не идёт навстречу в урегулировании этой проблемы. Так, американский минфин не ведёт переговоры с собственниками «Группы ГАЗ», хотя в Office of Foreign Assets Control был направлен из Нижнего Новгорода соответствующий запрос.