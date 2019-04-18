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Samsung Electronics провела выставку телевизоров на Ближнем Востоке

Экономика

Мероприятие состоялось в отеле Rixos, расположенном в Дубае

Дубай, ОАЭ, 18 апреля 2019, 09:39 — REGNUM  Южнокорейская компания Samsung Electronics провела выставку телевизоров на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, мероприятие прошло в отеле Rixos, расположенном в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.

Согласно СМИ, южнокорейская компания организовала выставку, на которой были представлены все модели телевизоров, выпущенные компанией. Начиная с самого первого телевизора Econo TV, выпущенного в 1977 году, и заканчивая QLED 8K, выпущенного в 2019 году.

Помимо выставки, компания провела семинар, на котором подробно рассказала о технологии QLED 8K.

«Данное мероприятие еще раз подтвердило превосходство Samsung Electronics на рынке Ближнего Востока. Мы увеличим свое превосходство на рынке телевизоров премиум-класса, начиная с выхода нового QLED 8K», — сообщил исполнительный директор Samsung Electronics на Ближнем Востоке.

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