На Дальнем Востоке только один регион с высоким потенциалом роста – Якутия

Якутск, , 09:28 — REGNUM Из всего Дальневосточного федерального округа Сбербанк отнёс к регионам с «высоким потенциалом экономического роста» только Якутию. Воспользуется ли республика этим потенциалом, пока непонятно, высказал мнение депутат Госдумы РФ от региона Федот Тумусов («Справедливая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Это хорошо, но пока это только слова. Потому что потенциал — это возможность, а воспользуемся мы ей или нет, зависит уже только от нас самих. Потенциал — это хорошо, но его реализация куда важнее», — констатировал Федот Тумусов.

По его мнению, помочь реализовать потенциал Якутии могут инвестиции, которых в регионе ждут в ближайшие пять лет. При этом, по мнению депутата, важно, чтобы эти инвестиции не замыкались на крупных федеральных компаниях, «которые как принесли их, вложив в свой бизнес, так и заберут прибыль обратно».

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«Необходимо, чтобы от этих инвестиций пользу получала вся республика. И не только в виде поступлений в бюджет, но и в плане создания новых рабочих мест, инфраструктуры (особенно — на селе), повышения за счёт этого качества жизни», — считает Федот Тумусов.

Он также считает важным, чтобы денежные вливания осуществлялись в сферы медицины и образования. Кроме того, потенциал республики поможет реализовать обучение нуждающимися в кадрах компаниями местных жителей. При трудоустройстве людей им нужно будет предоставлять соцпакет, и это, как считает депутат, поможет развиваться здравоохранению.

«Конечно, это только один из путей, но важно не упустить его», — подчеркнул Федот Тумусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии ждут инвестиций в транспортно-логистический, биотехнологический и туристско-рекреационный сектора республики, а также в сферу информационных технологий и креативной экономики, лесопромышленную и агропромышленную отрасли. Правительству региона поручено привлечь до 2024 года 500 млрд рублей инвестиций в экономику республики.