Оставьте в покое отток населения из ДФО: эксперт об отчёте Медведева

Хабаровск, , 08:44 — REGNUM Для того чтобы Дальний Восток начал, наконец, полноценно развиваться, правительству нужно перестать заниматься «гримированием тяжело больного», а заняться его «лечением». Отток населения — это причина недоразвитости региона. А для того, чтобы Дальний Восток начал жить, чтобы люди не хотели уезжать, а хотели приезжать, государство должно сказать всего два слова: «не бойтесь» и «обогащайтесь», об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил кандидат экономических наук, финансовый консультант Максим Кривелевич, комментируя прошедший отчёт председателя правительства РФ Дмитрия Медведева перед Госдумой.

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Вопрос, ставший уже традиционным, о том, как прекратить отток населения из ДФО, был задан российскому премьеру Дмитрию Медведеву в ходе его отчета перед Госдумой. Вопрос этот звучит постоянно — в среднем в год отрицательное миграционное сальдо ДФО составляет 20 тыс. человек, в 2018 году разница между уехавшими местными и приехавшими, преимущественно мигрантами из бывших союзных республик, составила порядка 30 тыс. человек. На этот раз Дмитрий Анатольевич не стал придумывать ничего нового, а ограничился заявлением о том, что для прекращения бегства населения из ДФО следует выполнить всё то, что запланировало правительством ранее. В качестве примера Медведев назвал строительство 400 школ в регионах ДФО, при том, что раньше школы вообще не строились довольно длительный период.

Кандидат экономических наук Максим Кривелевич считает, что «прекращать отток» совсем не нужно.

«Давайте уже, наконец, оставим в покое это «прекращение оттока». Мы пока, слава Богу, живём в стране, где признаётся право гражданина на свободу перемещения, право жить там, где ему лучше. Пока, в нынешних дальневосточных реалиях, этот самый отток — благо, на самом деле. Потому, что когда человек попадает в невыносимые условия, у него есть два пути: бежать туда, где лучше, либо устраивать революцию. Мы не хотим революции, поэтому пусть лучше люди едут туда, где им будет лучше. Когда я слышу разговоры о том, что для прекращения бегства дальневосточников в центр страны нужно построить 100 школ, 50 больниц и всем раздать пособия, мне это напоминает ситуацию, когда к умирающему больному зовут гримёра. Гримёр нарисует румянец на щеках, блеск в глазах, парик наденет. Но умирающий от болезни пациент всё равно умрёт. Потому, что не гримировать нужно, а лечить», — считает эксперт.

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По мнению эксперта, для того чтобы Дальний Восток начал развиваться, государству достаточно сделать две вещи: убедить бизнес и людей в том, что им нечего бояться, и дать возможность богатеть.

«Два слова, которые должно сказать государство людям. Первое — «не бойтесь», второе — «обогащайтесь». У нас же происходит ровно наоборот. Бизнес пошёл в свободный порт, в ТОСЭРы. У бизнеса всё просчитано, расписаны бизнес-планы, сметы. И тут — раз: НДС вырос до 20%. Человек поехал на Дальний Восток жить и работать из Рязани или Новгорода, чтобы пораньше уйти на пенсию. И тут — раз: повысили пенсионный возраст. Бизнес уходит, человек уезжает. Примеров множество. Скажите людям: всё, больше ничего меняться не будет, скажите бизнесу: работайте спокойно, больше никаких повышений, никаких новых налогов, всё. И, я вас уверяю, через несколько лет у нас возникнет проблема избытка населения в ДФО. Хвастаться, говоря о развитии Дальнего Востока, приходом крупных, преимущественно добывающих компаний — это ни о чем. Такие компании ничего не дают в плане прироста населения. Для населения есть малый и средний бизнес. Он-то и даёт работу и надежду на будущее, возможность планировать свою жизнь не на неделю, а на годы вперед. Но именно вот этого на Дальнем Востоке нет и не просматривается в ближайшей перспективе», — убежден Максим Кривелевич.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Амурской области Василий Орлов озвучил предложение в Национальную программу развития Дальнего Востока. Оно заключается в том, чтобы создать так называемый «статус дальневосточника», предполагающий определенные преференции для жителей ДФО. При этом полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе своей февральской пресс-конференции в Москве сообщил, что любые преференции для дальневосточников он считает бессмысленными.

Эксперт ИА REGNUM Максим Кривелевич считает, что никакой «статус» и никакие пособия ситуацию не изменят, и настаивает на свободах: предпринимательства, слова, передвижения. По мнению эксперта, удобный налоговый режим и возможность хорошо зарабатывать — единственные меры, способные действительно удержать население в ДФО.