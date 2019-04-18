Ростех и Минпромторг РФ отказались от спасения стратегического химзавода?

Казань, , 08:08 — REGNUM Аффилированный с ответчиком через бывшего председателя правления Евгению Даутову банк-банкрот «Спурт» пытается оспорить решение собрания кредиторов, большинством голосов выбравшего банкротство стратегического и старейшего химического предприятия Татарии — АО «Казанский завод синтетического каучука» (КЗСК). В рамках дела о несостоятельности завода банк как один из кредиторов обратился с соответствующим заявлением в Арбитражный суд Татарии. Его рассмотрят 15 мая 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, завод ведёт свою историю с 17 ноября 1936 года, а в мае 1939 года на нём был получен «самый дешевый каучук в мире». Предприятие начало испытывать финансовые трудности после участия в реализации амбициозного проекта по созданию производства метилхлорсиланов и продуктов их переработки. Проект анонсировали как не имеющий аналогов в СНГ.

В качестве оператора на базе КЗСК было создано АО «КЗСК-Силикон», где 48% акций принадлежит правительству РФ. Финансирование строительства велось на кредитные средства, в том числе от банка «Спурт», но основной объём предоставлял Внешэкономбанк, выплативший 3,4 из 7,8 млрд рублей и после этого приостановивший транши в связи с возникшими разногласиями по стоимости проекта. Неоплата госконтрактов привела к подаче иска о банкротстве АО «КЗСК-Силикон» одним из подрядчиков, и до начала августа 2019 года общество, признанное банкротом, пробудет на этапе конкурсного производства. Банк «Спурт» на сегодня лишён лицензии и обанкрочен, Евгения Даутова является фигурантом ряда уголовных дел.

АО «КЗСК», которое входит в список стратегических предприятий России, самостоятельно обратилось в суд с аналогичным иском о несостоятельности. Слушания неоднократно откладывались, но в конце марта 2018 года в отношении завода ввели наблюдение, тогда же стало известно, что его решено спасать силами «Ростеха» и Минпромторга РФ. В конце августа 2018 года в отношении общества ввели внешнее управление на 18 месяцев — до 29 февраля 2020 года. Исполняющим обязанности внешнего управляющего назначили Павла Медведева.

4 апреля 2019 года прошло очередное собрание кредиторов АО «КЗСК». На нём дополнительным вопросом повестки ВЭБ, являющийся основным кредитором (70,18% ото всех требований кредиторов, или 3 704 548 205,48 рубля), включил пункт — об обращении в Арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. В целом реестр кредиторов химзавода включает претензии на 5 278 376 970,51 рубля.

«По результатам регистрации общее число голосов участников собрания кредиторов составляет 4 960 809 150,93 рубля. Таким образом, общее число голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, представленных на настоящем собрании, составляет 93,984% от общего числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, включенных в реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов. В соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 26.10.2002 No 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» настоящее собрание кредиторов признано правомочным», — отмечается в протоколе собрания.

Вопрос, поднятый ВЭБ, был включён в повестку, и за банкротство предприятия проголосовало большинство голосов, которые обеспечил сам ВЭБ. Было принято решение обратиться в суд с соответствующим ходатайством.

16 апреля 2019 года банк «Спурт» как один из кредиторов завода обратился в суд с заявлением «о признании недействительным решения собрания кредиторов». Слушания по нему назначены на 15 мая 2019 года.