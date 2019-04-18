Над производителем оборудования для нефтедобычи навис риск банкротства

Бугульма, Татария, , 05:21 — REGNUM В Арбитражный суд Татарии поступил иск с требованием банкротства производителя погружного оборудования для нефтедобычи — ОАО «Бугульминский электронасосный завод», чьим основным акционером является кипрская компания «Вэйстэн Инвестментс Лимитед» (Waysten Investmets Limited). Иск к производству пока не принят, слушания по делу не назначены, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 12 апреля 2019 года от индивидуального предпринимателя из Альметьевска — Павла Харитонова (основной вид деятельности — производство деревянной тары). Сумма исковых требований — 5 732 483,35 рубля. Альметьевский бизнесмен не единственный, кто имеет претензии к заводу. В апреле 2019 года гражданский иск был также подан ижевским ООО «Глобус» на сумму более 5,2 млн рублей, слушания по делу пройдут 22 мая. Также ООО «Новые технологии цветной металлургии» из Московской области требует взыскать с бугульминского предприятия 6,85 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, ОАО «Бугульминский электронасосный завод» учреждено 28 июня 2002 года министерством земельных и имущественных отношений РТ. Управляющая организация — АО «Управляющая компания Рунако» (оно же управляет Бугульминским кабельным заводом), уставный капитал — 3 325 399 рублей. Среднесписочная численность работников по итогам 2017 года — 725 человек.

По информации из открытых источников, на конец марта 2019 года 93,78% уставного капитала завода принадлежит кипрской компании «Вэйстэн Инвестментс Лимитед» (Waysten Investmets Limited), а в состав совета директоров входит Зураб Кавтарадзе (глава УК «Рунако»). В разные годы бугульминский завод выступал соучредителем семи юрлиц, в том числе ликвидированного футбольного клуба «Нефтяник». Также известно, что в число юрлиц, в которых акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, входят ООО «Укрнефтеспецсервис» (Сумская область), ООО «Бугульма-Нефтеюганск-Сервис», ООО «Рунако Сервис» (Удмуртия), ООО «Т-Рэкс» (Татария).

«АО «БЭНЗ» самостоятельно осуществляет свою деятельность на рынке изготовления и капитального ремонта электропогружного оборудования. Основными потребителями продукции являются: ООО «РН-Снабжение» Нефтеюганск г., АО «РН-Снабжение» Нижневартовск г., ООО «Башнефть-Добыча», ООО «РН-Юганскнефтегаз», — уточняется в отчёте компании за 2017 года и добавляется, что предприятие производит нефтяное оборудование и запасные части к нему.

«Объем товарной продукции по заводу за 2017 год составил 840 331 тыс. руб. По сравнению с 2016 годом произошел рост на 203 489 тыс. руб. или на 32%», — резюмируется в отчётности.