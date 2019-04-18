США и Китай могут достигнуть торгового соглашения к концу мая

Вашингтон, , 01:16 — REGNUM Соединенные Штаты могут подписать окончательный вариант торгового соглашения с Китаем к концу мая — началу июня, сообщает газета The Wall Street Journal.

Газета сообщает, что до составления окончательного варианта договора стороны проведут еще несколько раундов переговоров. В частности, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и американский министр финансов Стивен Мнучин совершат визит в Пекин в начале мая, а через неделю после этого в Вашингтон на переговоры приедет китайская делегация.

Газета отмечает, если эти переговоры пройдут успешно, то у США и Китая уйдет еще несколько недель, чтобы сформировать окончательный вариант торгового соглашения и подписать его.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 рейтинговое агентство АКРА опубликовало результаты исследования по торговым переговорам Китая и США. Согласно его результатам, урегулирование торговых споров между странами может произойти не раньше лета 2019 года.

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