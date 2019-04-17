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Нефть Brent завершила торги вблизи нового максимума 2019 года

Экономика

«Мировой эталон» закрыл сессию на $71,95 за баррель

Нефть Brent завершила торги вблизи нового максимума 2019 года
Eric Kounce TexasRaiser
Добыча нефти

Лондон, 17 апреля 2019, 21:23 — REGNUM  Нефть Brent завершила сессию вблизи нового максимума 2019 года, 17 апреля передает агентство Reuters.

К концу торгов нефть марки Brent подорожала на 23 цента до $71,95 за баррель. Максимумом сессии для «мирового эталона» стали рекордные $72,27 за баррель.

Нефть марки WTI выросла на 5 центов до $64,10 за баррель. Максимумом сессии для WTI стали $64,61 за баррель, что меньше максимального годового значения в $64,79 за баррель.

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