Нефть Brent завершила торги вблизи нового максимума 2019 года

Лондон, , 21:23 — REGNUM Нефть Brent завершила сессию вблизи нового максимума 2019 года, 17 апреля передает агентство Reuters.

К концу торгов нефть марки Brent подорожала на 23 цента до $71,95 за баррель. Максимумом сессии для «мирового эталона» стали рекордные $72,27 за баррель.

Нефть марки WTI выросла на 5 центов до $64,10 за баррель. Максимумом сессии для WTI стали $64,61 за баррель, что меньше максимального годового значения в $64,79 за баррель.

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