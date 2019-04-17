ФАС возбудила дело против крупнейших сервисов по поиску работы

Москва, , 20:55 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении онлайн-сервисов по поиску работы HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru из-за ограничения использования на их сайтах программного обеспечения по автоматизированному подбору персонала. Об этом 17 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется, с заявлением в ФАС обратился разработчик сервиса по автоматизированному подбору персонала, клиенты которого (работодатели и кадровые агентства) столкнулись с проблемами при взаимодействии с одним из сервисов по поиску работы.

«Этот ресурс по поиску работы, ссылаясь на свои условия использования сервиса, начал блокировать учётные записи работодателей, использующих сторонние сервисы по автоматизированному подбору персонала при работе с сервисом», — говорится в сообщении.

В ходе проверки антимонопольная служба установила, что условия использования HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru содержат положения, запрещающие использование подобного ПО.

Учитывая то, что данные ресурсы «занимают коллективное доминирующее положение» на рынке услуг по обеспечению взаимодействия соискателей, работодателей и кадровых агентств, в ФАС сочли, что такие правила могут привести к ограничению доступа на рынок хозяйствующих субъектов, предоставляющих ПО для автоматизированного подбора персонала. В этом ведомство усматривает нарушение положений закона «О защите конкуренции».