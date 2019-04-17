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Евросоюз объявил новые пошлины на товары из США

Экономика

Под санкции попали американские товары на $20 млрд

Евросоюз объявил новые пошлины на товары из США
The White House
Сделано в США

Брюссель, 17 апреля 2019, 20:54 — REGNUM  Евросоюз опубликовал список товаров из США, на которые будут распространяться новые пошлины, 17 апреля передает агентство Reuters.

Документ, опубликованный на 11 страницах, включает в себя различные товары американского производства — от самолетов до игровых приставок — общий объем импорта которых в ЕС оценивается в $20 млрд.

Список является ответом на введение пошлин со стороны Соединённых Штатов на товары из ЕС, объем импорта которых в США оценивается в $11 млрд.

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