Нижний Новгород, , 20:51 — REGNUM

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил заявку на строительство фуникулера на откосе Нижегородского кремля. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Нижний Новгород Иван Шилов © ИА REGNUM

Площадь участка составляет 8,5 тыс. км, финансирование строительства в размере 500 млн рублей будет проводиться из федерального бюджета. Проект планируется реализовать в течение 30 месяцев.

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«Фуникулер будет располагаться на месте ранее существующего, ныне утраченного строения, на откосе Нижегородского кремля около Северной башни. Спуск планируется однорельсовый, по которому будет передвигаться 1 вагон вместимостью до 40 человек», — отметил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов и добавил, что проектно-сметная документация на проведение изыскательских работ на сумму 30 млн рублей подготовлена управлением делами правительства и развития кадрового потенциала региона.

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ИА REGNUM напоминает, впервые фуникулер был построен в преддверии Всероссийской промышленной и художественной выставки в 1896 году. Тогда его называли «элеватор». Жители города пользовались конструкцией для быстрого подъема в гору. Фуникулер проработал 30 лет.

В 2006 году заговорили о его возрождении. Глава Нижнего Новгорода Вадим Булавинов «договорился с губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым» о восстановлении фуникулера, ведущего от площади Народного единства в Кремль. Тогда объем финансирования назывался в размере 150 млн рублей, планировалось выделять средства пополам из городского и областного бюджетов. Позднее выяснилось, что около 70% средств необходимо направить на укрепление стен Кремля и кремлёвских склонов.

В настоящее время тема фуникулера приобрела актуальность в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода. Губернатор Глеб Никитин обсуждал этот проект в числе прочих на встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским.

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