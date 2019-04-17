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Минфин разместил облигации федерального займа на 125 млрд рублей

Экономика

Ведомство разместило два выпуска ОФЗ с погашением в 2026 и 2034 годах

Минфин разместил облигации федерального займа на 125 млрд рублей
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Министерство финансов России

Москва, 17 апреля 2019, 19:58 — REGNUM  Министерство финансов России разместило два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 124,6 млрд рублей. Об этом 17 апреля сообщает пресс-служба ведомство.

В частности, Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 226 с датой погашения 7 октября 2026 года на сумму 85,117 млрд рублей. Спрос на облигации составил 132,132 млрд рублей. Средневзвешеннаядоходность выпуска 8,23% годовых.

Также ведомство разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 225 с погашением 10 мая 2034 года на сумму 39,507 млрд рублей при спросе 49,562 млрд рублей. Средневзвешенная доходность — 8,51% годовых.

Третий аукцион, на котором планировалось разместить ОФЗ с индексируемым номиналом выпуска №52 002, Минфин признал несостоявшимся «в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен».

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