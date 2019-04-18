Госдума запускает третью волну амнистии капиталов

Москва, , 00:03 — REGNUM Сегодня, 18 апреля, Госдума рассмотрит в первом чтении пакет правительственных законопроектов, направленных на проведение в РФ третьей волны амнистии капитала, сообщает ИА REGNUM.

Речь идет о возможности физлиц задекларировать свои счета, бизнес и имущество за рубежом, а также доход от деятельности контролируемой иностранной компании. Если они сообщают о своих зарубежных активах, то освобождаются от налоговой, административной и уголовной ответственности, связанными с происхождением этих активов.

Подобные программы уже действовали в РФ дважды — с 1 июля 2015 года и с 1 марта 2018 года. Обе программы амнистии длились в течение одного календарного года. Правительство предлагает запустить еще один, третий этап подобной программы, который продлится до 1 марта 2020 года. Ранее такое поручение озвучил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с бизнес-сообществом.

Тайные результаты

Участники первых двух «волн» амнистии могли добровольно задекларировать все свои зарубежные счета и имущество — большего от них не требовалось. По данным Минфина, в ходе первой волны амнистии было подано порядка 7,2 тыс. деклараций, в ходе второй — чуть больше 11,7 тыс. деклараций. При этом, как отмечал замминистра финансов Илья Трунин, информация о том, какой объем средств и какое имущество граждане задекларировали — налоговая тайна и ее раскрывать нельзя.

«Если я назову, что там задекларированы десятки тысяч счетов, это могут быть оценки. Но это будет означать, что налоговые органы все-таки посмотрели в эту декларацию», — объяснял Трунн в ходе заседания профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Новые правила

В этот раз программа будет несколько иной. Теперь же претендующие на амнистию капитала лица обязаны репатриировать свои средства на территорию РФ. Зарегистрированные за рубежом компании также придется перерегистрировать. Правительство предлагает использовать для этого так называемые «внутренние офшоры» РФ — специальные административные районы (САР) с льготным налогообложением, которые созданы на территории Калининградской области и Приморского края.

Впрочем, по закону, российские юрлица не могут регистрироваться в САРах — такое право есть только о компаний, получивших статус «международных» и работающих по соответствующему закону. В связи с этим, предполагается, что собственники КИК или других компаний, которые захотят участвовать в амнистии капитала, будут обязаны перенести свой бизнес в РФ и зарегистрировать его в САРах как международную компанию.

Кроме того, те участники налоговой амнистии, которые ранее не числились налоговыми резидентами РФ, а в рамках третьей волны амнистии станут ими, смогут в течение первого года резидентства не платить налог с прибыли контролируемых ими компаний.

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