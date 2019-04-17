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Фондовый рынок США снова застыл на месте

Экономика

Индексы Уолл-стрит изменились на сотые доли процента

Нью-Йорк, США, 17 апреля 2019, 19:25 — REGNUM  Основные индексы фондового рынка США застыли на месте — изменения равны сотым долям процента, 17 апреля передает агентство Reuters.

Через два часа после открытия Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 7,04 пункта (0,03%), до 26 459,70, индекс S&P 500 снизился на 0,03 пункта (0,00%), до 2907,03 пункта, индекс Nasdaq вырос на 7,97 пункта (0,10%), до 8008,19 пункта.

«Доходы за первый квартал были хорошими, но на рынке ведутся споры о том, куда мы двигаемся в этом году с точки зрения экономического роста», — пояснил настроение рынка управляющий BMO Global Asset Management Майк Доудалл.

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