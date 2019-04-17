Владикавказ, , 16:21 — REGNUM

Власти Северной Осетии намерены активно поддерживать предпринимателей, которые планируют заниматься разведением рыбы. Таким малым рыбоводческим хозяйствам будут предоставляться гранты, сообщили ИА REGNUM 17 апреля в пресс-службе главы региона.

Сумма грантов на приобретение рыбопосадочного материала и кормов, предназначенных для выращивания товарной рыбы, может составить до 3 млн рублей, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания Казбек Марзоев.

Но, по его словам, есть условия для их получения. Так, поддержка будет оказываться только предпринимателям, которые осуществляют ведение личного подсобного хозяйства и зарегистрированы на сельской территории. Кроме того, фермеры должны будут создать несколько новых рабочих мест.

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Стоит напомнить, что в Северной Осетии в 2017 году дан старт разработке программы по развитию рыбоводства. Регион располагает необходимыми природно-климатическими условиями для успешного развития этой отрасли. Есть ряд проектов, начатых довольно недавно, но добившихся уже значительных результатов, таких, например, как рыбное хозяйство ООО «Остров Аквакультура» в селе Дарг-Кох Кировского района.

В 2018 году компания вложила в развитие пресноводного рыбоводства более 300 млн рублей. За первый год работы было произведено 238 тонн форели.

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