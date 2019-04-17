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Литва хочет ограничить приезд украинских гастарбайтеров

Экономика

Правительство предлагает ввести квоты для рабочих мигрантов из третьих стран

Литва хочет ограничить приезд украинских гастарбайтеров
Эдвард Мунк. Рабочие на снегу. 1913

Вильнюс, 17 апреля 2019, 16:12 — REGNUM  Правительство Литвы сегодня, 17 апреля, предложило с 2021 года ввести квоты на трудоустройство мигрантов из третьих стран, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Предложение отправляется на рассмотрение парламента.

Размер квоты будет ежегодно устанавливать литовская служба занятости. Если квота исчерпана, то запрещать въезд трудовых мигрантов не будут, однако дальнейшее трудоустройство в Литве будет зависеть от оценки ситуации в конкретном сегменте рынка труда. Квоты не будут распространяться на высококвалифицированных специалистов.

В 2018 году в Литву официально прибыло 52 тыс. трудовых мигрантов. Правительство не детализирует — из каких стран, однако признаёт, что в основном это граждане Украины. В Литве проживает с временным или постоянным видом на жительство уже порядка 20 тыс. украинцев, большая часть из которых прибыла в Литву в 2017—2018 годах. Это число продолжает расти в геометрической прогрессии. Граждане Украины уже официально стали самой крупной диаспорой иностранцев в Литве, вытеснив на второе место граждан России.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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