Профицит консолидированного бюджета Чувашии в I квартале составил 4,4 млрд

Чебоксары, , 16:05 — REGNUM В Чувашии в I квартале доходы консолидированного бюджета по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом выросли почти на 20%, в том числе собственные доходы — на 3,8%. Расходы выросли на 6,9%, бюджет исполнен с профицитом в 4,39 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные минфина республики.

В консолидированный бюджет Чувашии за январь-март 2019 года поступило 14 622,2 млн рублей, из них собственные доходы составили 8 168 млн рублей. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом поступления выросли соответственно на 19,9% и 3,8%.

В структуре доходов налоговые поступления составили 7 479,6 млн рублей. Из них доходы от НДФЛ составили 3 040,9 млн рублей, объём налога на прибыль организаций — 2 186,3 млн рублей, акцизы по подакцизным товарам (продукции) — 1 015,2 млн рублей, поступление налогов на совокупный доход — 613,2 млн. рублей, налогов на имущество — 548,8 млн рублей.

По данным минфина, 28,2% налоговых доходов обеспечили крупные, экономически или социально значимыми организации.

Израсходовано в I квартале текущего года 10 231,9 млн рублей, что на 6,9% больше уровня I квартала 2018 года на 6,9%. В том числе на развитие образования потрачено 3 776,9 млн рублей, социальную политику — 3 131,2 млн рублей, в сферу здравоохранения направлено 887,9 млн рублей.

Бюджет исполнен с профицитом в сумме 4,39 млрд рублей.