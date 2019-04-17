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Инфляция в Италии сохраняется на уровне 1%

Экономика

Стоимость потребительской корзины выросла на 1,1%

Инфляция в Италии сохраняется на уровне 1%
Инфляция

Рим, 17 апреля 2019, 16:01 — REGNUM  По итогам марта 2019 года годовой уровень инфляции в Италии составляет 1%, сообщили в среду, 17 апреля, в национальной службе статистики Istat.

Аналогичный показатель был зафиксирован и по итогам февраля 2019 года.

В месячном исчислении инфляция в марте в сравнении с февралем составила 0,3%.

Стоимость потребительской корзины, в которую в Италию помимо продуктов питания включают также средства по уходу за домом и телом, в годовом исчислении по итогам марта выросла на 1,1%.

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Экономика Италии
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