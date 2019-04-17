Мэрия Ярославля решила запретить маршрутные такси

Ярославль, , 16:03 — REGNUM Мэрия Ярославля решила полностью избавиться от маршрутных такси в городе. Заявление об этом сделали городские власти на встрече с перевозчиками. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сейчас в городе есть два вида автомобильного транспорта. По регулируемым тарифам работает муниципальное АО «ПАТП-1» и ряд частных перевозчиков. Они возят пассажиров за 23 рубля и предоставляют льготы. Маршрутные такси работают по так называемым нерегулируемым тарифам, но фактически тариф есть и составляет 26 рублей.

«В первую очередь мы хотим, чтобы в приоритете у всех исполнителей была самая главная задача — предоставить качественные услуги, а не борьба за пассажиров, которая порой перетекает в гонки на дорогах, нарушение ПДД и самое главное — это угроза жизни пассажиров. В связи с этим все маршруты из нерегулируемых будем переводить в регулируемые», — заявил мэр города Владимир Волков.

На практике это означает, что все предприниматели, которые работают в качестве маршрутных такси, лишатся права перевозить пассажиров с 2020 года. Большинство из них выиграло это право на конкурсах и имеет разрешение на работу до 2021 года и далее. Но мэрия обнулит эти документы.

«Есть процедура, предусмотренная 220 федеральным законом — это изменение вида перевозок. И заказчик вправе принимать решение по изменению вида перевозок, если это обосновано. И это обосновано улучшением качества обслуживания. И перевод на регулируемый тариф касается всех маршрутов, действующих свидетельств», — сказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергей Волканевский.

Вся маршрутная сеть городского общественного транспорта будет пересмотрена, и все автобусы в городе будут работать по единому тарифу с предоставлением льгот. На новые маршруты будут объявлены новые конкурсы. Присутствовавшие на встрече предприниматели-перевозчики были шокированы этим заявлением. Они боятся, что власти оставят их не у дел.

«У нас каждый год будут меняться правила игры? До вас был мэр Слепцов. Мэр Слепцов с нами, с перевозчиками, подписал соглашение о том, что мы меняем подвижной состав на Евро-5, выполняем все требования постановления № 766 и нам выдают свидетельства сроком на 7 лет. Большая половина перевозчиков выполнила все его требования, залезла в долговые обязательства, причем серьезные долговые обязательства. И сейчас получается, что меняются правила игры? Мы сейчас в долгах сидим, поверив власти. И что сейчас получается?» — сказала предприниматель Светлана Орлова.

«Здесь никому никто не гарантировал», — заявил Волканевский.

В зале раздался дружный смех.

«У нас есть гарантийные письма департамента городского хозяйства», — сказала предприниматель Светлана Орлова.

Мэр Ярославля Владимир Волков спросил, кто подписывал письма. Узнав, что это делал заместитель мэра Ярославля, директор департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов, градоначальник произнес еще более удивившую всех фразу.

«Михаил Александрович? Он здесь, в городе работает, можете обратиться. Гарантии Михаила Александровича комментировать не могу», — заявил мэр Владимир Волков.

Ярославские предприниматели, занимающиеся перевозками, призвали мэрию еще раз подумать и взвесить все «за» и «против» этого решения.

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