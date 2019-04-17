Air Products инвестирует средства в развитие завода в Южной Корее

Аллентаун, США, , 15:55 — REGNUM Американская компания Air Products & Chemicals инвестирует $30 млн в развитие завода в южнокорейском городе Чхонан (провинция Чхунчхон-Намдо). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на мэрию провинции Чхунчхон-Намдо.

По словам источников телеканала, глава Air Products Asia Уилбур Мок, глава Air Products Korea Ким Гю Ён и мэр города Чхонан Ку Бон Ён подписали инвестиционное соглашение в головном офисе компании Air Products, расположенном в городе Аллентаун (Пенсильвания).

В соответствии с соглашением, в течение пяти лет компания Air Products Korea выделит $30 млн на строительство промышленной установки по добыче и хранению газа на заводе компании, расположенном в городе Чхонан.

Air Products — международная корпорация, основанная в 1940 году и занимающаяся продажей химической продукции для промышленного использования. Известно, что филиалы компании находятся в 50 стран мира, в которых трудятся около 16 тыс. человек. В 2018 году объем продаж Air Products Korea составил 8,9 млрд вон (~$7,83 млн)