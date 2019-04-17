Бурятия просит 190 млрд до 2025 года для выполнения поручения президента

Улан-Удэ, , 15:51 — REGNUM Более 190 млрд рублей составляет сумма всех проектов, включенных в заявку от Бурятии для национальной программы развития Дальнего Востока. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве экономики республики.

«В заявку мы постарались максимально включить объекты и мероприятия, которые не вошли в утвержденные Национальные проекты и «единую» субсидию, но крайне необходимы для каждого жителя Бурятии. Это вопросы строительства и реконструкции объектов ЖКХ, социальных объектов, приобретение оборудования для больниц и поликлиник, организация культурных мероприятий, повышения экологической безопасности, социальной поддержки молодых специалистов и семей с детьми, открытия новых профессий в учреждениях СПО», — рассказал глава минэкономики Александр Бардалеев.

В частности, республика планирует на эти деньги построить 47 новых школ, 40 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, 15 детских садов. Предлагается строительство и ремонт ещё 108 школ и 15 общежитий, 52 лечебных учреждений, 338 объектов культуры, 180 спортивных сооружений, 485 объектов коммунальной инфраструктуры.

Для поддержки молодых семей и семей с детьми предусмотрены выплаты при рождении первого и второго ребенка, так называемая «дальневосточная ипотека» с процентной ставкой не более 5%. Для семей, имеющих двух и более детей, предполагается снижение ставки до 2% в год, а при рождении пятого ребенка — предоставление «семейного» автомобиля.

В числе прочего также запланированы мероприятия по строительству и реконструкции очистных сооружений, ликвидации несанкционированных свалок, ремонту автомобильных дорог и мостов, обновлению подвижного состава для пассажирских перевозок, субсидированию авиаперевозок, в том числе и на местных авиалиниях.

«Всеми министерствами республики была проведена большая работа по подготовке предложений, реализация которых позволит повысить качество жизни выше среднероссийского уровня и переломить ситуацию по миграционному оттоку из республики», — отметил министр.

При этом, какие именно из этих мероприятий войдут в нацпрограмму, станет известно, по словам Александра Бардалеева, к осени 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию в феврале 2019 года поручил довести уровень жизни в дальневосточных регионах выше среднероссийских показателей.

«Это общенациональная задача, это чрезвычайно важное направление нашей работы, стратегическое направление — Восточная Сибирь и Дальний Восток», — отмечал он.

Читайте также: Путин спросит с федеральных министерств за Дальний Восток

Добавим также, что Бурятия вместе с Забайкальским краем были включены в состав Дальневосточного округа указом президента России в ноябре 2018 года. Власти полагают, что это позволит ускорить развитие двух регионов.

Читайте также: Путин перевёл Бурятию и Забайкалье в состав ДФО