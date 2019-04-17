Позиции рубля «шаткие»

Москва, , 15:42 — REGNUM Валютная пара доллар/рубль 17 апреля подтвердила дальнейшее намерение двигаться в рамках краткосрочного тренда вниз. Потенциал движения находится на уровне 63,64. Далее от уровня ожидается коррекционное движение вверх. Среднесрочный тренд валютной пары доллар/рубль по-прежнему нисходящий, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Национальную валюту 17 апреля поддерживает рост цена на нефтяном рынке, в частности, Brent превысила отметку $72 за баррель. Также оптимизм глобальных рынков после сильной статистики из Китая и, конечно, ожидания высокого спроса на ОФЗ на сегодняшних аукционах», — пояснил эксперт.

При этом во второй половине года перспективы рубля, вероятно, ухудшатся. Все больше и больше факторов говорит в пользу начала роста доллара и падения национальной валюты. Санкционная риторика США может обостриться. Сделка ОПЕК+, возможно, будет завершена в июне, тогда рубль лишится поддержки нефти.

«Плюс ко всему, ЦБ РФ намекнул на потенциальное снижение ключевой процентной ставки до конца 2019 года на фоне замедления роста инфляции. Также не исключено, что экономика США снова пойдет в рост, что окажет поддержку доллару», — полагает Капустянский.

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