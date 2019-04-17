Реализация автомобилей «АвтоВАЗа» в Евросоюзе сократилась — СМИ

Москва, , 15:43 — REGNUM В марте 2019 года в Евросоюзе было продано на 1,3% меньше машин LADA, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 17 апреля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего в марте 2019 года в ЕС было реализовано 466 новых автомобилей марки LADA. Из них более половины — 234 машины — купили в Западной Европе. Это 50,2% от всего объема реализованных в ЕС машин тольяттинского автозавода. Здесь даже можно говорить о росте продаж на 4%. Отрицательный же показатель получается за счет Восточной Европы.

Между тем по итогам января-марта 2019 года реализация LADA демонстрирует положительную динамику. За эти месяцы в Европе было реализовано 1,3 тыс. машин российской марки — это на 2,4% больше, чем в январе-марте 2018 года.

При этом стоит отметить, что машины марки LADA составляют всего лишь 0,03% европейского авторынка.

Напомним, в начале апреля 2019 года в «АвтоВАЗе» сообщили, что компания планирует временно покинуть европейский рынок в связи с решением Евросоюза ужесточить экологические нормы для автомобилей. Если учесть статистику продаж машин LADA в Европе, то решение российской автокомпании приостановить продажи вполне логично.

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