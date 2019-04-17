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Лидеры правящих партий Италии пообещали не увеличивать НДС

Экономика

Ранее о возможности такого повышения сказал министр экономики

Рим, 17 апреля 2019, 15:35 — REGNUM  Правительство Италии не намерено увеличивать ставки НДС, заявили в среду, 17 апреля, лидеры правящих партий, вице-премьеры Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо, передает Mediaset.

Ранее министр экономики и финансов Джованни Триа заявил, что в прогнозные документы ведомства внесен план повышения НДС. Этот пункт будет убран из документа в случае нахождения альтернативы. Окончательное решение должно быть принято осенью 2019 года.

Повысить НДС предполагало предыдущее правительство Италии, по мнению которого иным путем справиться с ростом дефицита бюджета и госдолга невозможно. Главы обеих партий, сформировавших новое правительство в 2018 году, заявляли, что повышения НДС не будет.

В среду Сальвини и Ди Майо вновь повторили этот тезис. Ди Майо также отметил, что если Триа хочет повысить НДС, он может переходить в Демократическую партию (в период ее правления правительство и намеревалось поднять ставки налога).

Наблюдатели отмечают, что «ссора» скорее всего является постановочной: политики за полтора месяца до выборов в Европарламент не могут не говорить, что роста налогов не будет, а министр финансов за полгода до принятия бюджета обязан сказать, что этот вариант не исключен.

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Экономика Италии
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