Правительство: Регионы получили только 12,9% средств на нацпроекты

Москва, , 15:35 — REGNUM Премьер-министр Дмитрий Медведев в преддверии ежегодного отчета правительства о результатах работы в 2018 году направил депутатам информацию о ходе реализации национальных проектов и госпрограмм в регионах РФ, а также средствах, выделенных на эти цели и дошедших до субъектов РФ. Об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

Как напомнил в ходе пленарного заседания Макаров, общий объем бюджетных ассигнований на нацпроекты в 2019 году составляет 1 трлн 720 млрд рублей. При этом на 1 апреля до главных распорядителей уже доведены объемы в 1 трлн 526,9 млрд рублей.

«Кассовое исполнение, то что нас волновало, на 1 апреля 2019 года составляет 221,4 млрд рублей. 12,9% от объема бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью», — отметил Макаров.

Правительство предлагает несколько вариантов для улучшения ситуации. Так, отметил премьер в документе, необходимо максимально перевести межбюджетные трансферты в форму субсидий.

«Предельный уровень софинансирования, о чем неоднократно звучал вопрос в этом зале, должен быть установлен на весь срок реализации национальных проектов. То есть речь идет даже не о трех годах, а о шести годах. Напомню, это софинансирование от 95 до 99%», — подчеркнул Макаров.

Кроме того, правительство также предлагает установить предельные сроки утверждения правил представление трансфертов.

«Мы помним, что сначала идут деньги, а потом появляются правила — регионы не понимают, когда это будет, и в результате деньги реально работать не могут. Предлагается установить предельные сроки утверждения правил и исключить вообще возможность принятия этих решений до утверждения правил. То есть, правила должны приниматься сразу», — пояснил Макаров.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая в Госдуме в рамках правительственного часа, заявил, что в регионы поступило порядка 10% средств для реализации национальных проектов, так как большинство регионов в основном оформляют все необходимые документы в последний момент, ближе к 15 февраля. При этом из-за бюрократических процедур средства поступают в регионы ближе к июлю, из-за чего регионы не могут выделять их на необходимые направления.