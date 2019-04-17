Медведев ждёт предложений по снижению цен на ГСМ в Крыму

Москва, , 15:19 — REGNUM В правительстве России разработают меры по снижению цен на горюче-смазочные материалы в Крыму. Об этом 17 апреля во время отчёта о работе правительства за 2018 год в Госдуме заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Коллеги из КПРФ обращали внимание на цены на горюче-смазочные материалы в Крыму. Я дал поручение до 15 мая представить предложения по их снижению на полуострове. Коллеги в ближайшее время доложат, что можно сделать», — отметил глава правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма во избежание очередного дефицита горюче-смазочных материалов попросили правительство РФ наладить прямые поставки нефтепродуктов и дизтоплива на полуостров без их закупки на бирже.

Читайте ранее в этом сюжете: Без посредников: Крым просит наладить прямые поставки топлива