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Генеральным директором S7 Space назначена Рано Джураева

Экономика

На руководящем посту она сменила Сергея Сопова

Москва, 17 апреля 2019, 15:13 — REGNUM  Совет директоров S7 Space принял решение о назначении Рано Джураевой на должность генерального директора, сообщает 17 апреля пресс-служба компании.

«Решение о назначении было принято советом директоров компании в связи с истечением полномочий прежнего генерального директора Сергея Сопова», — пояснили в компании.

Отмечается, что Джураева является одним из сильнейших руководителей в отрасли. До приходи в S7 Group она несколько лет возглавляла Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Роскосмоса.

S7 Space — лицензированная в России компания, оператор космических запусков. Весной 2018 года завершила сделку по приобретению имущественного комплекса проекта «Морской старт», став полноправным владельцем плавучего космодрома на базе корабля Sea Launch Commander и платформы Odyssey. Одной из текущих задач компании является восстановление пусковой деятельности космодрома.

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