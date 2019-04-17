Медведев назвал регионы России «особого внимания»

Москва, , 15:11 — REGNUM Правительство РФ продолжит уделять особое внимание и держать под контролем геостратегические территории России, заявил сегодня, 17 апреля, премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая с отчётом в Госдуме РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, по его словам, особо внимания заслуживают такие регионы, как Крым, Севастополь, Калининград, Дальний Восток и Арктика. В рамках нацпроектов это важная задача правительства РФ.

«Регионом исключительного значения для России является Арктика. Позиции России в этом регионе должны быть твёрдыми.

В настоящее время для изучения возможностей Северного морского пути там начала работу научная экспедиция «Трансарктика 2019», — отметил Медведев.

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