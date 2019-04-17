В Туркмении дошкольным образованием охвачено чуть меньше половины детей

Ашхабад, , 15:11 — REGNUM В Туркмении дошкольные образовательные учреждения посещают только 42,8% детей соответствующего возраста. Об этом говорится в докладе «Мир, готовый учиться: приоритетность качественного дошкольного образования», подготовленном аналитиками Детского фонда ООН.

Таким образом, отмечают авторы документа, Туркмения оказалась на втором месте по этому показателю среди стран Туркестанского региона.

Наибольший процент детей дошкольного возраста, посещающих детские сады и другие дошкольные учебные заведения, зафиксирован в Казахстане — 55,3%.

В Киргизии этот показатель оказался почти в два с половиной раза ниже — 22,7%, а в Таджикистане и того меньше — лишь 6,3%.

Данные по Узбекистану в докладе не приводятся.

Читайте также: Президент Туркмении: «Мы не должны успокаиваться на достигнутом»