Москва, , 15:03 — REGNUM

Законопроект об упрощении системы госзакупок в РФ, принятый Госдумой во втором, решающем чтении, нуждается в дополнительной доработке. С таким предложением выступил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе ежегодного отчета правительства за работу в 2018 году перед депутатами Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

«Я сейчас предложу свое видение, если это видение окажется приемлемым для уважаемой Госдумы, то тогда можно будет еще раз по этим поправкам пройтись и принять решение», — заявил Медведев.

Депутаты накануне приняли законопроект об упрощении системы госзакупок во втором, решающем чтении, и планировали принять закон в третьем чтении уже завтра, 18 апреля. К законопроекту было внесено порядка 70 поправок. Если профильный комитет Госдумы примет решение добавить в законопроект поправки, о которых заявил премьер-министр, то есть по процедуре его придется возвращать во второе чтение, а потом принимать в третьем.

Медведев предложил дополнить инициативу пятью новыми поправками. В частности, текущая версия законопроекта предлагает увеличить максимальную цену контрактов для проведения короткого электронного аукциона с 3 млн рублей до 50 млн рублей. При этом для строительства цену контрактов предлагается увеличить до 500 млн рублей.

«Я предлагаю здесь установить более высокие цифры, чем есть сейчас: до 300 млн рублей по общему порядку, а по строительству — до 2 млрд рублей», — заявил Медведев.

Кроме того, подчеркнул он, следует изменить условия и для закупки лекарственных препаратов. Сегодня законопроект в этой сфере ограничивает возможность госзакупок у единственного поставщика 200 тыс. рублей.

«Я предлагаю, чтобы без конкурентных процедур эту цифру мы подняли с 200 тыс. до 1 млн рублей. Это позволит закрыть практически весь сегмент таких лекарств», — отметил Медведев.

Следует повысить и предельной цены контракта, который можно заключать без проведения конкурентных процедур со всеми заказчиками. По оценкам Медведева, эту цифру следует поднять до 300 тыс. рублей.

«Четвертое касается малого бизнеса. Малый бизнес на то и малый, у него нет возможности каждый раз все заполнять, готовить, решения различные проводить, с банками передоговариваться по поводу обеспечения. Поэтому предложение такое: отойти от необходимости предоставления малым бизнесом различного вида обеспечительных мер, таких как залоги, гарантии, если такой малый бизнес уже имеет положительный опыт работы по государственным и муниципальным контрактам, если он себя нормально зарекомендовал. Мне кажется, это справедливо», — отметил Медведев.

Кроме того, премьер считает необходимым распространить изменение льготные налоговые условия контрактов не только на обычные, стандартные объекты капстроительства, но и объекты культурного наследия. По словам Медведева, они требуют реконструкции, а новые правила упростят такую работу.

Такие предложения со стороны правительства позволяют выйти на общее с депутатами решение, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Коллеги, думаю, мы с вами вышли на тот компромисс, которого добивались. Спасибо Дмитрий Анатольевич (Медведев), потому что с министерствами у нас не получилось», — заявил Володин.