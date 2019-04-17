Хвачхон, Южная Корея, , 14:57 — REGNUM В южнокорейском городе Хвачхон окажут финансовую поддержку студентам, поступающим в учебное заведение и школьникам, поступающих в средние и старшие школы. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на администрацию города.

С 2019 года администрация города Хвачхон (провинция Канвондо), население которого составляет всего 24 тыс. человек, поддержит до 100% оплаты за обучение в колледже для студентов, проживающих в городе. Любой студент, проживающий в городе более 3 лет, сможет получить финансовую поддержку.

Кроме того, администрация поддержит оплату общежития в любой точке города, независимо от расположения учебного заведения, а также предоставит средства на приобретение формы для учащихся в средних и старших школах. Известно, что из бюджета города будет выделено 24% или 2,6 млрд вон (~$2,28 млн).

Отмечается, что тенденция, направленная на предоставление финансовой поддержки на обучение, распространилась по всей стране.

Школьное образование в Южной Корее делится на начальное и среднее. Среднее образование состоит из двух этапов по три года, где только первый этап является обязательным. Счёт классов при каждом виде обучения начинается с первого, то есть в начальной школе это первый класс, как и в средней.

Средняя школа в южной Корее — в комплексе с начальными классами приравнивается к базовому среднему образованию; длится всего три года, выпускает учащихся в возрасте 15 лет; высшая средняя школа (она же старшая школа) — целенаправленно готовит учащихся к поступлению в вузы, обучение занимает всего 2−3 года, в зависимости от конкретного учреждения.