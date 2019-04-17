На Урале во время «газовых рейдов» столкнулись с большим числом нарушений

Екатеринбург, , 15:04 — REGNUM В Свердловской области при проверке газового оборудования в жилых домах обнаружено много нарушений. Об этом заявила замдиректора свердловского департамента Госжилнадзора Лилия Карпухина на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В регионе удалось проверить 15,5 тысяч из всего 17 тысяч многоквартирных газифицированных домов в I квартале 2019 года. Проверки продолжатся, невзирая на разного рода «нюансы»:

"Мы ни один дом не оставим без внимания. У нас были нерадивые управляющие организации, которые не предоставили своевременно все необходимые документы. До тех пор, пока документы не будут представлены, проверки продолжатся», — сказала Карпухина.

Инспектора заключили, что в домах не проводится должная проверка как газового оборудования в квартирах жилых домов, так и вентиляционных каналов. В большинстве домов не проводят диагностику внутридомового газового оборудования.

Теперь управляющие компании должны в оперативные сроки исправить нарушения, зафиксированные Госжилнадзором.

Напомним, за I квартал 2019 года среднеуральцы пожаловались на тему ЖКХ около 9 тысяч раз. В основном жителей беспокоят техническое состояние многоквартирных домов.

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