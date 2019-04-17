На границе Калининградской области у «частников» изъято 200 кг продуктов

Калининград, , 14:37 — REGNUM Инспекторы Управления Россельхознадзора по Калининградской области, совместно с таможней, за неделю с 8 по 14 апреля, изъяли у частных лиц 213 килограммов молочной и мясной продукции, сообщила сегодня, 17 апреля, пресс-служба регионального отделения Россельхознадзора.

Часть этих продуктов уничтожены, другая часть вместе с лицами, которые пытались въехать в регион, вернулась в Польшу и Литву.

«Причиной изъятия продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства — товары ввозились без заводской упаковки и/или массой свыше 5 килограммов, без ветеринарных сертификатов и разрешения Россельхознадзора на ввоз», — поясняет пресс-служба Управления Россельхознадзора по Калининградской области.