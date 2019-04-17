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Медведев допустил «совмещение» КАСКО и ОСАГО

Экономика

При меньшей стоимости

Медведев допустил «совмещение» КАСКО и ОСАГО
Иван Шилов © ИА REGNUM
Страховка ОСАГО

Москва, 17 апреля 2019, 14:31 — REGNUM  Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал интересной идею «совмещения» КАСКО и ОСАГО, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

«Как минимум с финансовой точки зрения это интересная идея. Здесь надо посмотреть на совмещение подходов регулирования обязательного страхования и страхования добровольного в рамках гражданского законодательства, если там противоречий в регулировании не увидим, то сама по себе идея — она хорошая», — поддержал Медведев предложение депутата Госдумы Вячеслава Лысакова («Единая Россия»).

Он увидел плюсы для автомобилистов в отказе от существующей системы.

«Вместо того чтобы платить дважды: и за ОСАГО, и за добровольное страхование, заплатить один раз и меньше, это интересно», — подчеркнул глава правительства.

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