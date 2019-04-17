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В «Роскосмосе» ответили на предложение вывести Байконур из аренды России

Экономика

Вопрос может решаться только на уровне глав государств

Астана, 17 апреля 2019, 14:13 — REGNUM  Передача города Байконура из аренды России в ведение Казахстана может решаться только на уровне глав государств. Об этом заявил 17 апреля представитель корпорации «Роскосмос» в Казахстане Анатолий Красников, сообщает агентство «КазТАГ».

Представитель российской государственной корпорации ответил на вопрос журналистов о возможном выводе города Байконура из-под российской юрисдикции. Это решение ранее озвучил депутат сената Казахстана Мурат Бактиярулы.

Напомним, 11 апреля 2019 года при обсуждении протокола о внесении изменений в соглашение между Казахстаном и Россией о статусе Байконура Мурат Бактиярулы предложил вывести город из-под российской юрисдикции. Он предложил оставить российской стороне только площадку для запуска ракет.

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Экономика Казахстана
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