Пекин, , 14:07 — REGNUM

В марте, в условиях стабилизации рынка занятости, в Китае незначительно снизился уровень безработицы, сообщает 17 апреля Синьхуа со ссылкой на данные Государственного статистического управлении (ГСУ) КНР.

В городах и ПГТ уровень официально зарегистрированной безработицы составил 5,2%, что на 0,1% ниже февральского. Вместе с тем, на те же 0,1%, до 5,1%, увеличилась безработица в наиболее крупных мегаполисах. На 1,2% за этот же срок возросло количество сельских мигрантов в города.

Отметим, что в КНР уровень городской безработицы оценивается на основе опросов по занятости, в которых участвуют и трудовых мигранты. Этот показатель впервые ввели в 2014 году для уточнения данных, представляемых Министерством трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР.