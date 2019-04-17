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Минпромторг исключил Белоруссию из числа территорий поддержки экспорта РФ

Экономика

А Украина осталась

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Минпромторг исключил Белоруссию из числа территорий поддержки экспорта РФ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Денис Мантуров

Москва, 17 апреля 2019, 14:05 — REGNUM  Белоруссия в отличие от Украины не фигурирует в документах Минпромторга России как страна СНГ, на территорию которой будут распространятся меры господдержки экспорта отечественного товаропроизводителя. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля, об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в ходе отчета главы правительства Дмитрия Медведева.

«Готовясь к заседанию, посмотрел презентацию Минпромторга, подготовленную в свете реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», и там Белоруссия не фигурирует как страна СНГ, на территории которой будут распространятся меры господдержки экспорта отечественного товаропроизводителя, в отличие, скажем, от той же Украины», — сказал Журавлёв.

Парламентарий хотел бы понять позицию правительства РФ.

«Накажем всех в Минпромторге за неправильное изложение сути нашей экономической политики», — смеясь, отреагировал Медведев.

«Для нас Белоруссия остается ближайшим партнером», — заверил премьер-министр.

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Отчет правительства РФ перед Государственной думой
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