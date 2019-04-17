Российский несырьевой экспорт в Таджикистан в 2018 году вырос на 22%

Москва, , 13:58 — REGNUM Объём российского несырьевого экспорта в Таджикистан по итогам 2018 года составил $848 млн (54 млрд рублей), что на 22% превышает аналогичный показатель предыдущего года, сообщает 17 апреля пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ) со ссылкой на генерального директора Андрея Слепнева.

Выступая в Москве на пленарном заседании Седьмой конференции по межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана, Слепнев отметил, что стороны продолжат диверсификацию номенклатуры поставляемой продукции и расширение количества совместных проектов. С этой целью с Агентством по экспорту при правительстве Таджикистана подписано соглашение о сотрудничестве.

Документ предусматривает сотрудничество в области расширения взаимовыгодного торгово-экономического и научно-технического взаимодействия. Речь идет о совместном проведении выставок, ярмарок, бизнес-миссий и других деловых мероприятий. Кроме того, будет обеспечен широкий обмен экономической, правовой, научно-технической информацией по всем направлениям сотрудничества для продвижения российско-таджикских проектов.

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