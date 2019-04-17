Финансисты из Казахстана пройдут в Гонконге обучение по приватизации

Астана, , 13:56 — REGNUM Меморандум о сотрудничестве в сфере профессионального образования заключили международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) и гонконгская инвестиционная группа Raffles Partners Asset Management (HK) Ltd, сообщает 17 апреля агентство «Казинформ».

В рамках меморандума казахстанские специалисты пройдут стажировку в Гонконге по вопросу подготовки компаний к переходу на IPO (первичное размещение акций). Процедура используется во время приватизации государственных предприятий. Стажировка начнется 8 июня 2019 года и продлится один месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля представители казахстанских компаний посетили Китай с целью подготовки продвижения своей продукции на рынках КНР. Китайская сторона предложила Казахстану открыть в Шанхае представительство экспортного центра Silk Road.

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