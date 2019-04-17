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В Казахстане назвали сроки запуска газопровода «Сарыарка»

Экономика

Газопровод планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году

Астана, 17 апреля 2019, 13:39 — REGNUM  Строительство магистрального газопровода «Сарыарка» в Казахстане планируется завершить в декабре 2019 года. Об этом стало известно во время рабочей поездки председателя правления фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» Ахметжана Есимова в Кызыл-Ординскую область, сообщили в пресс-службе фонда.

Отмечается, что газопровод возьмет начало от газопровода Бейнеу — Бозой — Чимкент. В настоящее время запущены строительно-монтажные работы, которые планируется завершить к концу 2019 года. Газопровод планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, газопровод «Сарыарка» предназначен для газификации Нур-Султана, центральных и северных регионов Казахстана. Согласно проекту, пропускная способность газопровода составит 2,2 млрд куб. метров в год.

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