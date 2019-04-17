Правящие партии Италии спорят, нужен ли закон о минимальной зарплате

Рим, , 13:26 — REGNUM Законодательное установление минимального уровня заработной платы не является приоритетом для Италии, заявил в среду, 17 апреля, заместитель министра труда, представитель партии «Лига» Клаудио Дуригон, передает Affari Italiani.

В ряде стран ЕС такие нормативы существуют, но в них нет такой системы контрактов, как в Италии, отметил заместитель министра. Предложенный закон поможет улучшить ситуацию лишь в отдельных случаях, полагает чиновник.

Против немедленного принятия закона о минимальной зарплате выступают и в федерации профсоюзов, заявила секретарь федерации Аннамария Фурлан. Власти не должны принимать таких мер сами, требуется анализ ситуации. Сейчас 85% работников защищены контрактами, которые и так предполагают зарплату выше минимальной, отметила она.

Ранее с инициативой об установлении минимальной зарплаты выступили представители второй (помимо «Лиги») партии итальянской коалиции — «Движения 5 звезд». Лидер партии Луиджи Ди Майо предлагает установить минимальный уровень не только в Италии, но и в ЕС в целом, соответствующий пункт содержится в предвыборной программе партии на выборах в Европарламент.

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