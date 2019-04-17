Сеул, , 13:14 — REGNUM В 2018 году в Южной Корее сократилось количество фермерских хозяйств, сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на Статистическую службу.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на 1 декабря 2018 года количество фермерских хозяйств сократилось на 21 тыс. ферм и составило 1 021 000 хозяйств.

С 2016 года ежегодно количество фермерских хозяйств сокращается на 2%. Если данная тенденция сохранится и в 2019 году, то число ферм впервые сократится почти на миллион.

Отмечается, что в 1970 году в стране насчитывалось около 2,5 млн фермерских домохозяйств. Кроме того, ежегодно их количество сокращалось, за исключением 1983 года и 2005 года. В 1984 году число ферм сократилось почти на 2 млн хозяйств, в 1996 году — 1,5 млн хозяйств.

Известно, что в провинции Кёнсан-Пукто находится 176 тыс. фермерских хозяйств, в провинции Чолла-Намдо — 154 тыс. хозяйств, в провинции Чхунчхон-Намдо — 123 тыс. хозяйств.